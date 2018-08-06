Тайфун "Шаньшань" подойдет к Японии в середине недели

Тропический шторм с Тихого океана "Шаньшань" перешел в стадию тайфуна и движется к островам Японского архипелага, куда он, ориентировочно, дойдет к середине недели, сообщает Примгидромет. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным приморских синоптиков, 3 августа тропическая депрессия, которая зародилась в Тихом океане, перешла в стадию тропического шторма, который получил имя "Шаньшань" (Shanshan), порядковый номер 13. Вихрь смещался в северо-западном направлении. В субботу шторм стал тайфуном.

"Шаньшань" всё ещё развивается и набирает силу, о чём говорит постоянное падение давления. Ветер в центре тайфуна достигает 35 м/с, вихрь смещается на север, северо-запад со скоростью около 20 км/ч. Ориентировочно, к середине текущей недели он подойдёт к островам Японского архипелага", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в дальнейшем тайфун повернёт на северо-восток и продолжит смещаться вдоль Японских островов. Движения вихря в сторону Приморского края пока не ожидается, полагают синоптики.