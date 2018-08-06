Число погибших при наводнении в Лаосе возросло до 31

Официальное число погибших на юге Лаоса в результате наводнения, вызванного прорывом плотины одной из строящихся ГЭС в горной провинции Аттапы, увеличилось до 31 человека, заявил в понедельник заместитель губернатора провинции в эфире спутникового телеканала Laо Star TV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Спасателями в районе бедствия были найдены еще несколько тел погибших. На сегодня подтвержденное количество погибших - 31 человек, пропавшими без вести считаются 130 человек", - заявил в дневном выпуске новостей телеканала заместитель губернатора провинции Аттапы Унла Сайнясит.



Ранее власти Лаоса сообщали о 26 погибших и 131 пропавшем без вести.

Информация о количестве погибших и пропавших в результате внезапного наводнения, вызванного прорывом дополнительной плотины строящейся ГЭС Сепиан-Се Нам Ной в районе Санамсай провинции Аттапы, с первого дня после катастрофы поступает в СМИ из разных источников, данные которых между собой не совпадают. Так, группа волонтеров, осуществлявших эвакуацию населения из затопленных районов, сообщала о 40 погибших, а вьетнамское государственное новостное агентство ВНА - о 26 жертвах наводнения.

Источник РИА Новости в администрации соседней с Аттапы провинции Чампассак, хорошо знакомый с районом бедствия и последствиями катастрофы, сообщил агентству, что поиск пропавших без вести ведется не только на территории Лаоса, но и в Камбодже, с которой граничит провинция Аттапы. "Большая часть воды, хлынувшей из прорванной плотины на территорию района Санамсай, пошла оттуда по естественным водостокам, созданным рельефом местности, в сторону камбоджийской границы, вызвав наводнения и в соседних провинциях Камбоджи", - пояснил собеседник агентства.



Он рассказал, что больше всего пропавших без вести было среди тех, кто в момент прорыва плотины оказался на низком открытом месте, на пути к более безопасным участкам территории провинции: прорыв плотины произошел, когда пешая эвакуация населения из районов, оказавшихся под угрозой наводнения, была в самом разгаре. Эвакуация началась за несколько часов до катастрофы, после сообщения администрации строящейся ГЭС о трещинах в структуре дополнительной плотины, которые могли привести к ее прорыву водой, скопившейся за несколько дней проливных дождей.

"Прошло уже достаточно времени, чтобы объявились те из 130 пропавших, кого не обнаружили среди спасенных в суматохе первых дней. Мы опасаемся, что многие из них погибли, а их тела вода унесла на территорию Камбоджи, где сейчас ищут еще и своих собственных пропавших без вести. Точное число погибших станет известно только когда закончится поисково-спасательная операция и в Лаосе, и в Камбодже", - сказал эксперт.