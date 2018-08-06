Ради Олимпиады японцы готовы изменить время

Япония может ввести переход на летнее время на 2019-2020 годы

Япония рассматривает возможность введения перехода на летнее время на 2019-2020 годы, чтобы соревнования Олимпийских игр-2020 в Токио могли проводиться в более прохладное время дня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на газету Sankei. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ожидается, что в июне-августе 2019 года часы будут переведены на два часа вперед на пробной основе, чтобы сгладить все возможные проблемы, связанные с этим изменением. Ранее глава оргкомитета Игр-2020 Йосиро Мори обратился с просьбой о переходе на летнее время к премьер-министру страны Синдзо Абэ.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.