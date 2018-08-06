Саудовский жених произвел фурор своей реакцией на лунное затмение - ВИДЕО

Самое продолжительное лунное затмение 21 века, случившееся в конце июля, привело к неожиданной реакции жителей Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

Пользователь Snapchat выложил в социальную сеть видеоролик, рассказав о том, свидетелем чего стал на свадьбе - жених Фахад Айед аль-Нафадж, узнав о начавшемся лунном затмении, немедленно отменил банкет и празднование и призвал всех гостей встать на особую молитву по случаю этого природного явления.

Как известно, во время лунного или солнечного затмения мусульманам желательно совершить намаз в соответствии с Сунной пророка Мухаммада (мир и благословения ему).

Видеоролик с молящимися гостями отмененной свадьбы произвел фурор в соцсетях - пользователи с трудом подбирали слова, чтобы выразить восторг поступком жениха, передает IslamNews со ссылкой на Stepfeed.

"Слава Всевышнему, что подобные люди все еще остались на свете", - написал один из пользователей.

"Вчера на свадьбе моего кузена тоже отменили танцы и стали молиться", - рассказал еще один саудовец, тоже побывавший на свадьбе в день затмения.

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