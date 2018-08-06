Жара убила пять человек в Испании

Число жертв жаркой погоды, установившейся в Испании, возросло до пяти человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник два человека скончались в больнице Таррагоны (автономное сообщество Каталония), сообщает издание Diari de Tarragona. Оба мужчины бездомные - один был найден без сознания в муниципалитете Константи, другой в городском районе Кампо Кларо. Полиция доставила обоих в больницу, однако врачи не смогли их спасти.

На прошлой неделе скончались три человека - бездомный в Барселоне и двое мужчин в Мурсии.

В середине прошлой недели на Иберийском полуострове установилась жаркая погода, столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов. Жара стала причиной возникновения пожаров.