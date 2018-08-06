Болельщик спас жену от летящей в нее биты, даже не пролив пиво - ВИДЕО

Как сообщает "Ридус", ролик был опубликован на Reddit. На кадрах видно, как любитель бейсбола успевает перехватить в воздухе биту, которая вылетела из рук игрока, передает Day.Az.

При этом движения мужчины были настолько отточенными, что он поймал спортивный снаряд над головой жены, не пролив ни капли пива, которое держал в другой руке.

Один из пользователей представилась дочкой мужчины и рассказала, что после матча его пригласил знаменитый актер Билл Мюррей, который также является владельцем "святых".

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