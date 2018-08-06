У аэропорта в Болонье прогремел мощный взрыв, десятки раненых - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

18:13

Один человек погиб, не менее 55 пострадали в результате серии взрывов и пожара на эстакаде на северо-западной окраине итальянского города Болонья, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rainews24.

Четырнадцать из них находятся в тяжелом состоянии, передает Day.Az.

Как сообщила ранее пожарная служба, причиной инцидента стал взрыв бензовоза.

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17:36

Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва и пожара на эстакаде на северо-западной окраине итальянского города Болонья, передает телеканал Rainews24.

Как сообщила ранее пожарная служба, причиной инцидента стал взрыв бензовоза, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неподалеку от аэропорта Болоньи произошла серия взрывов с последующим крупным пожаром. Местные СМИ отмечают, что грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя распространилось на машины, которые находились в расположенных по бокам от эстакады дилерских центрах. Они также начали взрываться. На фото и видео с места происшествия виден крупный столб дыма и огня.

Взрыв не затронул аэропорт Болоньи, сообщает воздушная гавань. Рейсы на данный момент осуществляются согласно расписанию.

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16:41

СМИ сообщили о мощном взрыве в районе аэропорта Болоньи. Как пишет The Sun, в небо поднялся огненный столб.

Точное место взрыва пока не сообщается. На кадрах видео, которое публикуют в Сети очевидцы, видно, как огонь поднимается в небо, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Подробности выясняются.

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