Тысячи рыб окружили дайвера, пытаясь спастись от акулы - ВИДЕО

В Сети появилось видео из Египта, где тысячи крошечных рыб, пытаясь спастись от акулы, окружили дайвера, пишет The Daily Mail.

О таком поведении рыб в связи с надвигающейся опасностью аквалангист даже не подозревал.

Они образовали вокруг него движущееся яйцо, спрятав мужчину от приближающейся китовой акулы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Их было так много, что Рейнхарту Хофту даже не заметил опасного хищника.

Инцидент произошел недалеко от Хургады.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

