Азербайджанский врач вернул зрение африканке после 25 лет слепоты - ВИДЕО
6 августа 2018 18:18 822
Азербайджанский врач вернул зрение африканке после 25 лет слепоты.
Хирург-офтальмолог М. Ализаде находится в Нигер в рамках акции "Один миллион операций по катаракте" при поддержке Исламского банка развития, передает Day.Az.
Профессор Мехрибан Ализаде осматривала пациентов в регионе под названием Агуе (Aguie).
Местная жительница Хадижа Шафагат пришла на прием нашей соотечественницы. В ходе осмотра выяснилось, что Хадижа родилась с катарактой и ничего не видит с самого рождения. Мехрибан Ализаде срочно прооперировала женщину. На следующий день африканке сняли повязки с глаз, и она впервые увидела супруга и своего ребенка.
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