Греция получила последний транш финансовой помощи в 15 млрд евро

6 августа 2018 18:25

Европейский механизм стабильности (ESM) выдал Греции последний транш финансовой помощи на €15 млрд. Об этом сообщается на сайте ESM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня ESM перечислил пятый и последний транш (своей) финансовой помощи Греции на сумму €15 млрд. €9,5 млрд из транша будет использовано на формирование буфера ликвидности Греции, а €5,5 млрд будет использовано для обслуживания долга", - заявили в стабфонде.

Отмечается, что после переведения транша размер греческого буфера ликвидности составит €24 млрд.

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