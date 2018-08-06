Во Франции разбился самолет, есть жертвы

6 августа 2018 18:38

Три человека погибли в результате крушения самолета в департаменте в Пюи-де-Дом во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Montagne.

Отмечается, что самолет разбился около 12.30 недалеко от фермы в коммуне Мазуар. В разбившемся самолете находилось три человека - мужчина и две женщины, они погибли, передает Day.Az.

Жандармерия воздушного транспорта (GTA), технические специалисты были направлены на место происшествия. Причина крушения самолета не называется.

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