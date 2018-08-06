Во Франции разбился самолет, есть жертвы
6 августа 2018 18:38 251
Три человека погибли в результате крушения самолета в департаменте в Пюи-де-Дом во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Montagne.
Отмечается, что самолет разбился около 12.30 недалеко от фермы в коммуне Мазуар. В разбившемся самолете находилось три человека - мужчина и две женщины, они погибли, передает Day.Az.
Жандармерия воздушного транспорта (GTA), технические специалисты были направлены на место происшествия. Причина крушения самолета не называется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19:51 93