В Сан-Франциско произошла стрельба

6 августа 2018 19:51

В американском городе Сан-Франциско в результате стрельбы на автомобильном мосту погиб один человек. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, в результате инцидента также пострадали два человека.

Как отмечается, стрельба произошла на мосту Бей-Бридж.

При этом инцидент привел к ДТП и закрытию магистрали.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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