В Сан-Франциско произошла стрельба
6 августа 2018 19:51 222
В американском городе Сан-Франциско в результате стрельбы на автомобильном мосту погиб один человек. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, в результате инцидента также пострадали два человека.
Как отмечается, стрельба произошла на мосту Бей-Бридж.
При этом инцидент привел к ДТП и закрытию магистрали.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!