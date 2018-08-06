В Сан-Франциско произошла стрельба

В американском городе Сан-Франциско в результате стрельбы на автомобильном мосту погиб один человек. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, в результате инцидента также пострадали два человека.

Как отмечается, стрельба произошла на мосту Бей-Бридж.

При этом инцидент привел к ДТП и закрытию магистрали.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.