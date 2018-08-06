Украина будет производить самолеты с США и Чехией

6 августа 2018 20:33

Государственное предприятие "Одесский авиационный завод", входящее в состав концерна "Укроборонпром", договорилось с американской и чешской компаниями о разработке и производстве самолетов, сообщила в понедельник пресс-служба "Укроборонпрома".

"ГП "Одесский авиационный завод", вместе с американской компанией Aviastar Invest Corp и DISTAR CZ a.s. из Чехии достигли договоренности о начале кооперации по разработке и производству самолетов в Украине", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

При этом в госконцерне не уточняют, какие виды самолетов планируют совместно производить.

Кроме того, согласно сообщению, предприятия договорились о создании регионального сервисного центра для проведения текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов, а также введения ряда процессов в контексте организации обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.

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