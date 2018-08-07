Саудовцы перехватили ракету из Йемена
7 августа 2018 00:32 114
Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила в понедельник баллистическую ракету, выпущенную мятежниками-хуситами со стороны Йемена. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.
По его данным, ракета была сбита и уничтожена на подлете к провинции Наджран на юге королевства.
В свою очередь подконтрольные хуситам СМИ утверждают, что баллистическая ракета типа "Бадр-1" поразила базу ВМС королевства "Аль-Ваджиб" в районе Наджран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
6 августа 22:45 479
США против Ирана: Рухани сделал заявление
6 августа 21:45 540
Авиакатастрофа во Франции, есть погибшие - ПОДРОБНОСТИ
6 августа 20:33 520
Украина будет производить самолеты с США и Чехией
6 августа 19:51 285
В Сан-Франциско произошла стрельба
6 августа 19:21 249
В Индонезии зафиксировали более 160 афтершоков после мощного землетрясения
6 августа 19:13 371
Почти 70 человек госпитализированы после взрыва в Болонье
6 августа 23:48
Vətəndaşın adından 4 avtomobil sığorta edilib - VİDEO
6 августа 23:06
Ölkənin qızıl-gümüş bazarında QİYMƏTLƏR
6 августа 22:47
Тяжелая авария в Азербайджане, пострадал иностранец
6 августа 22:45
США против Ирана: Рухани сделал заявление
6 августа 22:27
Кочарян головного мозга: чем болеют армянские СМИ?
6 августа 21:54
Məktəblərdə telefondan istifadə qadağası... - VİDEO
6 августа 21:45
Авиакатастрофа во Франции, есть погибшие - ПОДРОБНОСТИ
6 августа 20:44
Дорожная полиция о необходимости огнетушителей в автомобилях
6 августа 20:40
В Баку проводится капремонт 13 школ - ФОТО
6 августа 20:33
Украина будет производить самолеты с США и Чехией
6 августа 20:21
В Баку изменена схема движения одного из автобусных маршрутов
6 августа 20:12
В Лянкяране обнаружены новые оползневые зоны
-
6 Авг. 12:59 8 517
-
6 Авг. 10:18 6 539
-
6 Авг. 11:23 5 703
-
6 Авг. 14:16 4 309
-
6 Авг. 03:00 4 242