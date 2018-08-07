Нетаньяху призвал ЕС ввести санкции против Ирана
7 августа 2018 07:42 87
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Евросоюз ввести санкции против Ирана вслед за США. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, европейские страны, которые поддерживают сдерживание Ирана, должны присоединиться к инициативе США.
Он также приветствовал решение США по санкция против Ирана.
Нетаньяху подчеркнул, что важное решение президента США Дональда Трампа является "значимым моментом" для всего мира.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана.
Заключительный набор санкций включает в себя восстановление санкций в отношении экспорта иранской нефти, энергетического сектора и финансовых учреждений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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