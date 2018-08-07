91-летний немец въехал в супермаркет на машине
7 августа 2018 08:03 318
Автомобиль, за рулем которого сидел 91-летний мужчина, въехал в супермаркет в немецком Сарбрюкене, пострадали пять человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство dpa.
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Водитель не ранен. В полиции полагают, что мужчина потерял контроль над своим транспортным средством. Однако точная причина ДТП пока выясняется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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