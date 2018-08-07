Япония готова изменить время ради Олимпиады

Правительство Японии рассматривает возможность перехода на летнее время в период проведения Олимпийских Игр в Токио в 2020 году. Об этом во вторник сообщило агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что рассматривается возможность перевода часов на два часа вперед на время Игр. Отмечается, что таким образом власти страны рассчитывают хоть немного решить проблему изнуряющей летней жары в Токио, которая может стать причиной серьезных проблем для спортсменов, выступающих на свежем воздухе.

В то же время единства мнения по этому вопросу нет - некоторые члены правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и правительства страны высказали опасение, что переход на летнее время может внести путаницу в экономическую и социальную жизнь местного населения. Япония отказалась от перехода на летнее время более 60 лет назад.

Этим летом на территории Японии, включая столицу, установилась аномальная жара - стрелки термометров достигают рекордной отметки в 41 градус Цельсия. С мая по всей стране были госпитализированы с тепловыми ударами более 70 тыс. человек, десятки погибли.