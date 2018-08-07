На севере Калифорнии бушует рекордный лесной пожар

Природный пожар, разгоревшийся в округе Мендосино в американском штате Калифорния, в понедельник стал самым масштабным пожаром в истории штата, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, природный пожар, охвативший территории округов Лейк, Мендосино и Колуза, достиг площади более 283 тысяч акров (около 114,5 тысячи гектаров) и превысил площадь прошлогоднего пожара "Томас" в округах Вентура и Санта Барбара, в результате которого скончались два человека и было разрушено более тысячи зданий.

Отмечается, что в тушении пожаров принимают участие около четырех тысяч сотрудников противопожарной службы.

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний - на северо-западе страны и в штате Аляска. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 16,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 36 тысяч. На территории Калифорнии 17 пожаров, распространению которых способствует сухая ветреная погода, их жертвами стали шесть человек, еще семь числятся пропавшими без вести. В штате объявлена чрезвычайная ситуация.