Кореянка закрылась в гробу на удачу и задохнулась
7 августа 2018 10:50 226
В южнокорейском городе Куми (провинция Кёнсан-Пукто) во время псевдорелигиозного обряда в закрытом гробу задохнулась женщина. Об этом сообщает издание The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Кореянка надеялась, что ночь в гробу избавит ее от злых духов и принесет удачу. В церемонии участвовали и ее подруги, каждая со своим гробом.
Три сектантки забрались в ящики около восьми часов вечера в четверг, 2 августа. Примерно через два часа одна из них стала жаловаться, что ей душно и нечем дышать. Она пыталась вылезти, но знакомые уговорили ее потерпеть.
На следующее утро одна из подруг проснулась, выбралась наружу и решила проверить остальных. Она сняла крышки с их гробов и обнаружила, что одна из женщин крепко спит, а другая мертва.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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