В США полицейские спасли пассажира из горящей машины - ВИДЕО

7 августа 2018 10:39

В Атланте полицейские спасли пассажира из горящего автомобиля. Машина вспыхнула после того, как врезалась в столб. Двоих пассажиров успели вытащить очевидцы, а третий оказался заблокирован в огненной ловушке. Видео публикует AP.

Чтобы вызволить человека, полицейским пришлось разбивать стекла ломом. В результате пассажира удалось вытащить из автомобиля через окно, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Пострадавших сразу же увезли на скорой. Спасая людей, правоохранители получили несколько царапин и ушибов. 

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В США полицейские спасли пассажира из горящей машины

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