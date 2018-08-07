В США полицейские спасли пассажира из горящей машины - ВИДЕО
7 августа 2018 10:39 136
В Атланте полицейские спасли пассажира из горящего автомобиля. Машина вспыхнула после того, как врезалась в столб. Двоих пассажиров успели вытащить очевидцы, а третий оказался заблокирован в огненной ловушке. Видео публикует AP.
Чтобы вызволить человека, полицейским пришлось разбивать стекла ломом. В результате пассажира удалось вытащить из автомобиля через окно, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Пострадавших сразу же увезли на скорой. Спасая людей, правоохранители получили несколько царапин и ушибов.
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