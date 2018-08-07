В Армении участились случаи публичного оскорбления адвокатов

Председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян распространил заявление в связи с угрозами и оскорблениями в адрес адвокатов, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В заявлении отмечается, что в последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях стали частыми случаи, когда выполняющий профессиональную работу адвокат идентифицируется со своим подзащитным.

"Отношение к адвокатам в основном обусловлено личностью их подзащитных и негативным восприятием этих лиц в обществе. Многочисленны комментарии, преследующие цель унизить честь и достоинство адвокатов и содержащие угрозы в их адрес. Палата адвокатов Армении ранее обращалась к проблеме преследования института адвокатства в связи с некоторыми уголовными делами, призвав уважать профессиональную деятельность адвоката и не идентифицировать адвоката с подзащитным.



К указанной проблеме обращался также Защитник прав человека Армении, подчеркнув важность укоренения в обществе правильной правовой культуры и отношения к деятельности адвоката. Несмотря на эти призывы, продолжают озвучиваться унижающие честь и достоинство адвокатов высказывания. Эта тенденция опасна и является препятствием в процессе укрепления института адвокатства", - говорится в заявлении.