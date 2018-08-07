Испанские курорты охватили лесные пожары - ВИДЕО

Масштабные лесные пожары охватили курорты Испании. Полыхают Валенсия, Оренсе, Андалузия. Это южное и юго-восточное побережье. Некоторые районы отрезаны огненной стеной, заблокированные жители ждут спасательных вертолетов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Уничтожены уже тысячи гектаров леса, из-за невыносимой жары и сильного ветра пламя распространяется стремительно. Следующая цель - Каталония. Пожары пришли в Испанию из соседней Португалии. Там ситуация близка к катастрофе - с лица земли стерты десятки поселков и деревень.

Огонь пожирает город Моншике - это в 200 километрах от Лиссабона и знаменитый курорт - Алгарви. Над пляжами расстилается шлейф черного дыма, горят дома и гостиницы. Число пострадавших возросло до пятидесяти.

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