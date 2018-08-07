На Луну за 24 часа упало два метеорита - ВИДЕО

Телескопы Европейского космического агентства засняли, как в течение всего 24 часов на поверхность естественного спутника Земли упало два метеорита, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Луна, в отличие, например, от Земли, не имеет атмосферы и потому совсем не защищена от метеоритных ударов. Телескопы ESA (Европейского космического агентства) засняли, как в течение всего 24 часов на поверхность естественного спутника Земли упало два метеорита, передает Space.com.

Удары произошли 17 и 18 июля. Метеориты, по всей видимости, являются фрагментами метеорного потока альфа-Каприкорниды. На поверхности Луны, как можно заметить на видео, они выглядят как довольно яркие, сильные вспышки (такие вспышки обычно относят к кратковременным лунным явлениям - непродолжительным аномалиям вида лунной поверхности и окололунного пространства), хотя сами объекты, по словам исследователей, были размером примерно с грецкий орех.

Подобные вспышки на Луне отслеживают в рамках программы Moon Impacts Detection and Analysis System (MIDAS), которая использует три обсерватории на территории Испании. Как отмечает Хосе Мария Мадиедо (Jose Maria Madiedo), астрофизик из Университета Уэльвы (Испания), специалисты пробуют определить, как много метеороидов падает на Луну и как часто, чтобы с помощью этого лучше рассчитать вероятность падения метеоритов на нашу планету. Исследователи обычно следят за вспышками на "темной" стороне Луны - в этом регионе их, естественно, проще детектировать.

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