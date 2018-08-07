Звезда фильма "Такси" устроил драку в московском баре

Французский актер Сами Насери, наиболее известный по главной роли в фильме "Такси", обратился в НИИ имени Склифосовского после драки в одном из ночных клубов Москвы, сообщили РИА Новости в справочной медучреждения, передает Day.Az.

"Да, он обращался, ему оказали помощь и выписали в тот же день домой", - рассказал собеседница агентства.

По словам источника РИА Новости в праоохранительных органах, драка произошла еще в ночь на 5 августа, но о ней стало известно только сейчас. Сам Насери рассказал полицейским, что вместе с братом Ларби отдыхал в баре "Войс" на Тверской улице. Там у него завязался конфликт с другим посетителем, который в результате ударил актера по лицу.

Источник добавил, что Насери обращался в НИИ имени Склифосовского с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".