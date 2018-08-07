Во Владивосток зашел самый большой в истории города круизный лайнер - ВИДЕО

Во Владивосток зашел самый большой в истории города лайнер - MSC Splendida. Об этом сообщает РИА "Восток-Медиа".

В длину судно достигает 333 метра. Это превышает размер известной в Приморье "Бриллиантовой принцессы", которая зашла в порт неделю назад, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Отмечается, что лайнер MSC Splendida привез в Россию гостей из Японии. В течение сегодняшнего для, 7 августа, они будут гулять по городу, а затем продолжат путешествие, отправившись в город Сендай.

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