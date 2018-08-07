Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 105
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 105 человек, 236 человек пострадали, сообщает газета Straits Times со ссылкой на представителя национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.
Ранее сообщалось о 91 погибшем.
Как заявил Сутопо Пурво Нугрохо во вторник в ходе пресс-конференции, правительства многих стран, включая Сингапур, Малайзию и Австралию, выразили готовность оказать помощь Индонезии в связи с землетрясением, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Ранее сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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