Четыре гепарда набросились на самку на глазах у изумленного фотографа - ВИДЕО

7 августа 2018 14:41

Фотографу из ЮАР удалось запечатлеть нападение четырех гепардов на самку. Видео, снятое в непосредственной близости к животным, опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел в Трансграничном парке Кгалагади в Ботсване. Фотограф увидел, что несколько гепардов кусали и царапали друг друга. Самка, попавшая в окружение самцов, попыталась забраться на дерево, а затем направилась к машинам, в которых находились люди, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Между гепардами завязалась ожесточенная драка. Фотограф признался, что ему крупно повезло: животные были настолько поглощены потасовкой, что не заметили людей.

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Нажмите на видео для просмотра:
Четыре гепарда набросились на самку на глазах у изумленного фотографа

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