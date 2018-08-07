Четыре гепарда набросились на самку на глазах у изумленного фотографа - ВИДЕО

Фотографу из ЮАР удалось запечатлеть нападение четырех гепардов на самку. Видео, снятое в непосредственной близости к животным, опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел в Трансграничном парке Кгалагади в Ботсване. Фотограф увидел, что несколько гепардов кусали и царапали друг друга. Самка, попавшая в окружение самцов, попыталась забраться на дерево, а затем направилась к машинам, в которых находились люди, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Между гепардами завязалась ожесточенная драка. Фотограф признался, что ему крупно повезло: животные были настолько поглощены потасовкой, что не заметили людей.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

