Нигерия потратила около $1 млн на возвращение фанатов с ЧМ-2018

Нигерия потратила около $1 млн на возвращение фанатов с чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".

По информации AllAfrica, в перевозке были задействованы два самолета. Нигерийцы были отправлены домой двумя партиями - 155 и 200 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр иностранных дел Нигерии Джеффри Оньема сообщил, что власти страны потратили около $ 1 млн на эвакуацию своих соотечественников, приехавших в Россию на чемпионат мира. По словам чиновника, речь идёт о нигерийцах, которые не планировали возвращаться на родину, сообщает AllAfrica.

По словам министра иностранных дел Джеффри Оньемы, каждый рейс обошелся руководству страны примерно в $ 500 тыс.

В то же время Оньема выразил обеспокоенность в связи с тем, что большое количество нигерийцев полетели в Россию, чтобы попытаться получить убежище в Европе.