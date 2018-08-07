В Тегеране загорелось здание нефтяной компании,есть пострадавшие - ВИДЕО

На севере столицы Ирана горит десятиэтажное здание нефтяной компании Qeshm Oil and Energy Industries Development. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, в огне пострадали по меньшей мере 12 человек. Двоих госпитализировали с травмами и ожогами, еще десятерым помощь была оказана на месте, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Сообщается, что с огнем пытаются справиться несколько десятков пожарных. Также возле места ЧП дежурят шесть экипажей скорой помощи.

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