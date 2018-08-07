Премьера фильма «Город лжи» с Джонни Деппом отменена

Премьеру фильма "Город лжи" с участием американского актера Джонни Деппа отменили за месяц до намеченной даты выхода в прокат. Об этом пишет американский журнал Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, премьера в кинотеатрах была запланирована на 7 сентября 2018 года, однако теперь дата выхода фильма в прокат оказалась перенесена на неопределенный срок.

По имеющимся данным, в фильме "Город лжи" рассказывается о расследовании полицейскими убийств рэперов Тупака Шакура и Бигги Смоллза. Кинокартина основана на книге "ЛАбиринт", написанной бывшим детективом полиции Расселом Пулом.