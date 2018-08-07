Попрошайка "исцелился" на глазах у удивленных людей в Краснодарском крае - ВИДЕО

Жители Краснодарского края смогли лично убедиться в чудодейственной силе южного солнца, когда увидели, как инвалид-попрошайка встал с коляски и пустился в пляс, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Чудесным образом исцелился", - комментирует автор ролика.

Автор ролика, кажется, изумлена тому, с какой прытью молодой человек разминает ноги. Ведь буквально минуту назад, это был калека, который собирал милостыню.

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