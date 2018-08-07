В Китае казнили мужчину, умышленного сбившего толпу школьников

Верховный народный суд Китая во вторник выдал ордер на приведение в действие смертного приговора в отношении мужчины, который два года назад умышленно сбил толпу школьников, следует из заявления на сайте Народного суда средней ступени города Наньян. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел 29 декабря 2016 года в городе Наньян провинции Хэнань. Подсудимый Ма Гаочао, воспользовавшись моментом, когда учащиеся одной из средних школ уходили с занятий домой, на автомобиле на большой скорости въехал на территорию школы и направил автомобиль на толпу учащихся, ранив шестерых. После этого мужчина выехал с территории школы и сбил еще одну группу школьников, которые переходили дорогу. В результате один школьник погиб, еще 11 пострадали.

Суд постановил, что мужчина из-за личной мести умышленно совершил наезд на группу людей, приговорил его к высшей мере наказания и пожизненно лишил всех политических прав.

После оглашения вердикта подсудимый не согласился с ним и подал апелляцию, однако суд высшей инстанции оставил в силе приговор, который также прошел ревизию Верховного народного суда Китая.

Сообщается, что перед казнью подсудимому разрешили встретиться с родными.