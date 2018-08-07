Звезду «Такси» Сами Насери избили в Москве - ВИДЕО

В НИИ глазных болезней им. Гельмгольца был прооперирован известный французский актёр Сами Насери, сообщили в Минздраве, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Медики уточнили, что актер получил серьезную травму и предпочёл оперироваться в России. Операция прошла успешно. На данный момент актёр все ещё находится под наркозом.

Французского актера, звезду фильма "Такси" Сами Насери избили в баре "Войс" на Тверской улице. Инцидент произошел в ночь на 5 августа - после этого артист был госпитализирован в НИИ Склифосовского. После оказания медицинской помощи киноактера выписали.

Однако впоследствии ему потребовалось хирургическое вмешательство.

В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен Насери незадолго до избиения. В компании мужчин он, по всей видимости, направлялся в бар, где и произошел инцидент.

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По некоторым данным, актер отдыхал в увеселительном заведении с друзьями и братом Ларби. Ориентировочно в 2 часа ночи у французов произошел конфликт с незнакомцем, после чего Насери получил удар в лицо. Предполагается, что Насери не поделил с оппонентом караоке-микрофон.

По факту случившегося проводится проверка.

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