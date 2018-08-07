В Ираке суд приговорил к смертной казни пятерых боевиков ИГ

Центральный уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни пятерых боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ*, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара.



"Центральный уголовный суд рассмотрел дела пяти обвиняемых в принадлежности к террористической группировке ИГ*, работавших в нескольких подразделениях группировки", - заявил Биркадар.

По словам представителя совета, "суд приговорил к смертной казни через повешение пятерых обвиняемых в соответствии со статьей 4/1 закона о борьбе с терроризмом". Он добавил, что обвиняемые участвовали в боях против сил безопасности в Найнаве и Анбаре.



Курды заявили об уничтожении в Ираке одного из главарей ИГ*

Ранее иракский суд приговорил к пожизненному заключению пятерых человек, обвиняемых в принадлежности к ИГ* в Мосуле на севере Ирака.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее признал, что еще предстоит ликвидировать так называемые "спящие" ячейки группировки.