В Китае уничтожили более восьми тысяч свиней

Более 8 тысяч свиней уничтожено в Китае в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении Россельхознадзора, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу министерство сельского хозяйства Китая сообщило, что в провинции Ляонин на северо-востоке страны была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Болезнь была зарегистрирована 1 августа на одном из скотных дворов города Шэньян. Район заражения оцеплен, началось уничтожение поголовья свиней, проводятся мероприятия по дезинфекции и обеззараживанию местности.

По данным Россельхознадзора, заболело и пало - 47 свиней, убито и уничтожено - 8069 свиней. "Информация о генотипе и генетических характеристиках вируса АЧС, вызвавшего заболевание, отсутствует. Источник инфекции также не установлен", - говорится в сообщении.

Китай - крупнейший в мире производитель свинины. Согласно информации на сайте Россельхознадзора, сейчас право на поставки свинины в Россию имеют четыре китайские компании - Haerbin Gaojin Food, Harbin Popular Meat Food, Heilongjiang Baoquanling Shuanghui Beidahuang Food и Wangkui Shuanghui Bei dahuang Food.

Однако, как сообщали в пресс-службе Россельхознадзора, условием для ввоза китайской свинины в Россию было присутствие инспектора российского ведомства при отгрузках продукции. При этом в последний год поставки свинины из Китая в РФ не велись.

Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.