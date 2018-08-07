Греческое консульство отказало российским священникам в визах

Ряд священников РПЦ заявил о том, что им отказали в получении греческой визы без объяснения причин, сами они считают, что это связано с осложнением дипломатических отношений между Россией и Грецией, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Еще в начале года мы с семьей купили тур. Хотелось детишкам показать Афон со стороны моря. Ну и конечно подспудно было желание провести пару дней на Святой горе. Мы подали документы на шенгенскую визу на всю семью. Я, матушка и шесть детей, одному из них три года. Матушке и детям сразу дали визу, а вот мне пришел отказ - мол, нет обоснований пребывания на территории Греции. Несмотря на то, что куплен билет и полностью оплачен тур", - рассказал РИА Новости настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей.

Он пояснил, что подавал документы в консульство Греции дважды: сначала через туроператора, три с половиной недели назад, а затем самостоятельно - две с половиной недели назад.

Он отметил, что его случай является далеко не первым и он знает о похожих историях других священников - кому-то из них либо не дали визу вовсе, либо с задержкой.

На эту же проблему обратил внимание экс-глава патриаршей пресс-службы, известный церковный публицист протоиерей Владимир Вигилянский. Он направил письмо послу Греции в РФ Андреасу Фриганосу, в котором изложил свою историю: "Всего мы посещали Вашу прекрасную страну около 15 раз - участвовали в научных конференциях, книжных ярмарках, паломничали, отдыхали, общались с близкими друзьями, которые нас лично приглашали к себе. На этот раз через несколько дней после сдачи документов мне позвонили из консульства и спросили, правда ли я священник (в пачке документов имелась справка, что я настоятель храма Мученицы Татианы при МГУ). Я сказал, что это так, и прибавил, что мы едем на остров Крит".

По его словам, 25 мая в визовом центре его семья получила паспорта с визами - "жене дали на три года, а мне - только на месяц". "Я спросил девушку, которая нам выдавала паспорта: почему так? Девушка ответила: зря вы написали, что вы священник - если бы написали, что пенсионер, то дали бы на три года", - приводит Вигилянский текст письма греческому послу на своей странице в Facebook. Там же священник уточнил, что письмо осталось без ответа.

"Многие российские священнослужители откликнулись в комментариях, что с ними за последние полгода случилась такая же история - давали визу на неделю, на две недели, максимум - на месяц", - отметил Вигилянский.