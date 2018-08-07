Иордания поддержала Саудовскую Аравию в конфликте с Канадой

Иордания вслед за целым рядом арабских стран выступила в поддержку Саудовской Аравии в дипломатическом конфликте с Канадой, отметив законное право Эр-Рияда в защите своей национальной безопасности, об этом во вторник заявила госминистр Иордании по делам СМИ Джумана Гунаймат, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Гунаймат, которые цитирует иорданское государственное телевидение, позиция королевства "в международных и региональных вопросах основывается на принципе невмешательства во внутренние дела стран". Она также отметила "право королевства на применение своего законодательства на своей территории и о суверенном и законном праве Саудовской Аравии по защите своей национальной безопасности".

Ранее о поддержке Эр-Рияда в его дипломатическом конфликте с Оттавой заявили Кувейт, Судан, ОАЭ, Йемен, власти Палестинской автономии и генеральный секретарь ЛАГ.

Ранее посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием. Саудовский МИД выразил сожаление по поводу такой "неприемлемой для двусторонних отношений" формулировки.

В четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих.

Создатель интернет-сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях. Бадави отбывает 10-летнее тюремное заключение. Его супруга и трое детей находятся в Канаде.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну.

Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну.

Тем не менее министр иностранных дел Канады заявила во вторник, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.