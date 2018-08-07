В Аргентине осудили за коррупцию бывшего вице-президента

Бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду приговорен во вторник судом к пяти годам и 10 месяцам тюремного заключения, сообщает портал Nacion, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Буду занимал должность вице-президента в 2011-2015 годах при президенте Кристине Фернандес де Киршнер. В 2014 году он был обвинен в коррупции в рамках дела о махинациях в бытность министром экономики.

Суд счел доказанным обвинение в ведении дел, не совместимых с госслужбой, и взятках. При этом прокуратура изначально просила о менее суровом наказании - 5,5 годах заключения, но суд добавил еще четыре месяца.

В январе находившийся под следствием Буду был отпущен из тюрьмы, где пребывал с ноября 2017 года. Тогда суд удовлетворил прошение об освобождении, поданное его защитой. Судьи пришли к выводу, что нахождение его на свободе не представляет опасности для дальнейшего расследования деятельности бывшего вице-президента.