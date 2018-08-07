Испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" при полете над южной частью Эстонии, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние уточняются. Военные уже приступили к ее поиску.

Истребители ВВС Испании Eurofighter участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве.

"У ракеты AIM-120 AMRAAM активизирован режим саморазрушения, который при ошибочном запуске обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд все же приземлился на землю. Длина ракеты, которую выпустил испанский экипаж во время учебного полета неподалеку от города Отепя, составляет 3,7 метра, диаметр - 18 сантиметров", - говорится в сообщении.

Силы обороны предупреждают, что в случае обнаружения ракеты или ее компонентов нельзя их трогать, также следует немедленно сообщить об этом по телефону ВВС Эстонии или по номеру 112.

AIM-120 AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.