Пользователи сообщили о проблемах в работе Google

Пользователи сообщают о сбоях в работе поисковой системы Google во вторник вечером. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно сведениям сервиса, сбой произошел в 20:37 мск. 53% сообщивших о проблеме пользователей столкнулись с невозможностью зайти в свою учетную запись, а 46% указали на проблемы непосредственно в работе поисковой системы.

Сложности в использовании сервиса наблюдаются по всему миру, в особенности в США, Японии и европейских странах.