Министры обороны Турции и США обсудили по телефону борьбу с терроризмом
Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, обсудив с ним ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом, сообщает во вторник агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что главы военных ведомств двух стран обсудили также двухстороннее сотрудничество в области обороны.
Турецко-американские отношения находятся в кризисе после того, как минфин США на прошлой неделе ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного властями Турции американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу виновны в "серьезных нарушениях прав человека".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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