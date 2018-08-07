Министры обороны Турции и США обсудили по телефону борьбу с терроризмом

7 августа 2018 23:22

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, обсудив с ним ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом, сообщает во вторник агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что главы военных ведомств двух стран обсудили также двухстороннее сотрудничество в области обороны.

Турецко-американские отношения находятся в кризисе после того, как минфин США на прошлой неделе ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного властями Турции американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу виновны в "серьезных нарушениях прав человека".

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