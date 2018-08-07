"Реал" подписал контракт с сыном экс-игрока "Барселоны"
"Реал" подписал контракт с сыном бывшего нападающего "Барселоны", "Челси" и сборной Исландии Эйдура Гудйонсена. Об этом 16-летний Андри Лукас Гудйонсен сообщил в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Очень рад и горд сообщить, что я подписал контракт с "Реалом". С нетерпением смотрю в будущее", - написал Андри Лукас.
Гудйонсен присоединился к "Королевскому клубу" из "Эспаньола" и, скорее всего, будет выступать за молодежную команду "сливочных".
Напомним, Эйдур Гудйонсен защищал цвета "Барселоны" с 2006 по 2009 год, отыграл за каталонскую команду 114 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.
Сейчас "Реал" готовится к сезону в США, где принимает участие в Международном кубке чемпионов. На предсезонном турнире хорошо проявляет себя новичок команды украинский голкипер Андрей Лунин. Тренер "Реала" похвалил украинского вратаря Андрея Лунина и назвал его игру против "Ювентуса" "феноменальной".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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