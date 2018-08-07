Арабская община пожаловалась в суд на закон о еврейском характере Израиля

Лидеры арабской общины Израиля обратились в верховный суд с требованием аннулировать недавно принятый закон о еврейском характере государства, который они считают "расистским, колониалистским и противоречащим нормам международного права", сообщила участвующая в инициативе правозащитная организация "Адалла", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Иск арабов, составляющих пятую часть населения страны, расширяет кампанию протеста против конституционной новации, провозгласившей евреев единственными, кто имеет право на национальное самоопределение в пределах Израиля.

"В мире сегодня нет ни одной (другой) конституции, которая бы включала положение о принадлежности государства единственной этнической группе", - цитирует "Адалла" своих юристов, которые в 60-страничном исковом заявлении сравнивают закон с сегрегационными уложениями США XIX века и Южной Африки времен апартеида.

Истцы, согласно сообщению, будут доказывать в суде, что закон закрепляет привилегированное положение евреев и дискриминацию арабов, которых они называют представителями коренного населения страны. Акцент в обращении сделан на положениях, лишивших арабский язык статуса государственного и гарантировавших поддержку "еврейскому поселенчеству". "Адалла" сообщила, что иск подан от основных общинных институтов, включая Высший координационный комитет арабов Израиля, Национальный комитет арабских мэров и парламентариев Объединенного арабского списка - третьей по численности фракции в Кнессете.

Арабы составляют почти 21% из почти 9 миллионов израильтян. Формально они обладают равными с еврейским большинством личными правами, включая избирательные, но часто жалуются на фактическую дискриминацию. Многие ведут борьбу не только за повышение собственного статуса в израильском обществе, но и отстаивают права соплеменников на оккупированных территориях. На возвращение к своим домам претендуют миллионы разбросанных по миру палестинцев, в разные годы бежавшие с территории современного Израиля.

В кампании против нового закона участвуют другие национальные меньшинства, в первую очередь друзы, которые в минувшую субботу собрали многотысячный митинг в центре Тель-Авива и тоже подали иск в верховный суд. Протест поддерживает еврейская лево-центристская оппозиция, которая требует, чтобы закон о национальном характере государства включал формулировки Декларации независимости 1948 года о "полном гражданском и политическом равноправии всех граждан без различия религии, расы или пола". Сторонники нового закона во главе с премьером Биньямином Нетаньяху возражают, что равенство личных прав всех граждан, вплоть до права избирать и быть избранными, гарантировано множеством других нормативных актов, в том числе конституционного характера.

По требованию оппозиции израильские депутаты в среду прервут парламентские каникулы и проведут внеочередное пленарное заседание, тема которого обозначена как "Основной закон: Израиль - национальное государство еврейского народа" нарушает ценности равенства и демократии", сообщила пресс-служба Кнессета.