США призвали Саудовскую Аравию и Канаду самостоятельно решить разногласия

Вашингтон призвал Канаду и Саудовскую Аравию самостоятельно дипломатическим путем урегулировать возникшие разногласия, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Обе стороны должны дипломатически решить это вместе, мы не можем сделать это для них, они должны разрешить это вместе", - сказала представитель ведомства в ходе регулярного брифинга.

По ее словам, США "уважают международно признанные свободы" и Вашингтон обсуждает вопросы прав человека с властями Саудовской Аравии. "Мы призываем правительство Саудовской Аравии уважать правосудие и обнародовать информацию о некоторых делах", - сказала она, сообщив, что Вашингтон считает, что "разрешить проблему предстоит Канаде и Саудовской Аравии".

Ранее посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием. Саудовский МИД выразил сожаление по поводу такой "неприемлемой для двусторонних отношений" формулировки.

В четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну.

Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну.

Тем не менее, министр иностранных дел Канады заявила во вторник, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.