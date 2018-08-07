Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Турции

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели во вторник телефонные переговоры, сообщила на брифинге представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я могу вам сказать, что госсекретарь говорил с министром иностранных дел Турции, у них были переговоры, но у меня нет деталей по переговорам, которые я могла бы вам сообщить", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста, на каком этапе находятся переговоры с турецкими властями.

При этом она не подтвердила, планируется ли встреча представителей США в Вашингтоне с турецкими властями. "Я видела информацию об этом, но у меня нет ничего, что я могла бы сообщить вам на данный момент", - сказала она.

Представитель МИД Турции сообщил во вторник, что турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом посетит США.

Минфин США на прошлой неделе ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного властями Турции американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу виновны в "серьезных нарушениях прав человека".