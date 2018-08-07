Во Флориде произошла стрельба

7 августа 2018 23:56

Один человек пострадал в результате стрельбы у библиотеки в округе Броуард в американской Флориде, сообщает полиция города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Взрослый мужчина получил ранение рядом с библиотекой, его доставили в местную больницу", - сообщила полиция в Twitter.

По данным полиции, инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл. Как сообщает телеканал CBS, полиция эвакуировала людей из библиотеки. Пока нет информации о причине стрельбы.

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