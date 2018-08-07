Мэй призвала Джонсона извиниться за высказывание о мусульманках

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила экс-главу британского МИД Бориса Джонсона за его высказывания в адрес женщин, носящих мусульманскую одежду. С такими словами Мэй выступила во вторник в видеообращении, показанном в эфире телеканала Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Премьер страны дала понять, что согласна с мнением председателя правящей Консервативной партии Брендоном Льюисом, который ранее заявил, что Джонсону следует извиниться перед последовательницами ислама.

"Крайне важно, чтобы каждый из нас проявлял осторожность в используемых терминах. Совершенно ясно, что язык, который употребил Борис Джонсон для описания внешнего вида людей, является оскорбительным. Я никогда не использовала бы подобных выражений. Я считаю, что он не прав в содеянном, и согласна с Брендоном Льюисом", - сказала Мэй.

Джонсон в понедельник, комментируя сообщения о запрете на ношение бурок (одного из видов паранджи) в Дании, заявил, что рассчитывает, что мусульманки, которые явятся на встречу с ним в его депутатскую приемную, будут открывать лица. Политик выразил надежду на то, что такого же подхода будут придерживаться школы и университеты.

Он согласился с теми, кто считает, что бурка на женщинах производит гнетущее впечатление. Экс-министр назвал сам факт сокрытия лиц тканью чем-то странным и пугающим. По его словам, человек в бурке "похож на грабителя банка". Бывший министр назвал смехотворными действия людей, которые выбирают для появления на публике наряды, в которых они выглядят, как "почтовые ящики".

Помимо Мэй и Льюиса, Джонсона за его высказывания раскритиковали и его бывшие коллеги в британском МИД, в том числе замминистра иностранных дел Соединенного Королевства Алистер Берт, курирующий ближневосточное направление британской внешней политики.

Открытая критика экс-главы МИД премьером может быть связана с тем, что Джонсон после демонстративной отставки в июле считается главным претендентом на лидерство в рядах тори взамен Мэй. Это подтвердил распространенный на минувшей неделе рейтинг возможных преемников нынешнего премьер-министра.