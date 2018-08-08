Эрдоган совершит официальный визит в Германию

8 августа 2018 00:02

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Германию, сообщают во вторник турецкие СМИ. передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, визит турецкого лидера состоится 28-29 сентября.

Президент Эрдоган в рамках визита встретится с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером, а также канцлером Ангелой Меркель.

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