Эрдоган совершит официальный визит в Германию
8 августа 2018 00:02 184
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Германию, сообщают во вторник турецкие СМИ. передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, визит турецкого лидера состоится 28-29 сентября.
Президент Эрдоган в рамках визита встретится с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером, а также канцлером Ангелой Меркель.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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