В Дубае британский турист на Lamborghini получил 33 штрафа за четыре часа

Турист в Дубае собрал штрафы почти на 50 000 долларов США всего за четыре часа проката суперкара, сообщает The National, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Гость из Великобритании разогнал арендованный Lamborghini Huracan до 230 километров в час и нарушил скоростной режим 33 раза.

Двадцатипятилетний турист мчался по одной из самых оживленных автомагистралей города - шоссе Шейха Зайда. Согласно показаниям полицейских радаров, его скорость колебалась от 126 до 230 километров в час.

Владельцам дилерской сети, где мужчина взял роскошный суперкар напрокат, стали приходить уведомления о штрафах.

"Мы получили копии всех нарушений и немедленно подали запрос с требованием запрета на выезд из страны для туриста, но его отклонили", - пояснил совладелец прокатной компании Фарис Икбал.

За два дня аренды суперкара британец заплатил 1600 долларов и оставил свой паспорт в качестве гарантии. Общая сумма штрафов составила 19 тысяч долларов, также более 27 тысяч долларов было необходимо внести, чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки.

"Автомобиль все еще находится у туриста, припаркован возле его отеля", - сказал представитель дилерской сети. Они уверены, что оплатить штрафы должен британец, нарушивший правила.

При этом турист может свободно покинуть территорию ОАЭ, препятствием является лишь отсутствие паспорта.

Икбал связался с британским посольством, чтобы сообщить им об этом инциденте. "Я боялся, что турист может пойти в свое посольство, сказать, что потерял паспорт, получить новый, а затем покинуть страну, - сказал он. - Но даже если он этого не сделал, я не могу долго держать его документы у себя".