Cамолет United Airlines экстренно приземлился в Нью-Йорке

Самолет авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Вашингтона в город Провиденс (штат Род- Айленд), совершил во вторник экстренную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за задымления на борту. Об этом сообщил телеканал Pix 11, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, транспортное средство приземлилось успешно. Все пассажиры эвакуированы.

Незначительно пострадали три человека, им была оказана медицинская помощь. Причины инцидента выясняются.